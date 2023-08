Étoiles filantes 2023 : Nuit des étoiles, pollution lumineuse... Où observer le spectacle ?

La Nuit des étoiles aura lieu entre le vendredi 11 et le dimanche 13 août dans toute la France. Pour cette 31ᵉ édition du célèbre festival d'astronomie, les passionnés auront accès à plus de 500 manifestations orchestrées par l’Association française d’astronomie (Afa). Pour assister à ce phénomène spectaculaire, deux options se présentent à vous.

Il faut dans un premier temps éviter toute pollution lumineuse. Le mieux est d'opter pour un espace dégagé situé à plus de 15 kilomètres d'une agglomération, précise TF1info. En hauteur, en bord de mer ou au milieu d'un champ, l'idéal est de s'isoler dans un de ces endroits.

Les sites d'observation animés par des experts en la matière font aussi partie des solutions conseillées. Il sera d'autant plus possible d'assister à des conférences et d'approcher de près du matériel d'observation professionnel. Le site de l'Association française d'astronomie a mis en place un moteur de recherche ainsi qu'une carte interactive pour vous aider à trouver le site le plus proche de chez vous.

Les meilleurs endroits pour observer les étoiles à Paris

Malheureusement pour les Parisiens, la capitale n'est pas le meilleur spot pour admirer les étoiles du fait de la pollution lumineuse. Néanmoins, si vous disposez d'un télescope ou d'une lunette astronomique, vous pourrez tout de même assister au spectacle.

Pour ceux qui n'ont pas l'équipement nécessaire, l'Association française d'astronomie met à disposition tout ce qu'il faut pour observer le phénomène au parc Montsouris, dans le XIVe arrondissement, ce samedi 12 août à 00h30. Tout le dispositif est gratuit et accompagné d'explications par un professionnel.

Le Parc Jean-Loup Metton à Montrouge, le Square Louise Michel, dans le XVIIIe arrondissement de Paris et le Musée de l'Air et de l'Espace, au Bourget (Seine-Saint-Denis), disposeront aussi d'espaces dédiés à ce festival d'astronomie.

D'où proviennent les étoiles filantes ?

Si vous n'avez pas la force de vous déplacer, sachez que vos yeux et une bonne dose de patience suffiront à observer les étoiles. Il faudra seulement lever les yeux au ciel pour profiter du spectacle gratuit imaginé par le cosmos. Une fois la nuit tombée, entre 70 et 110 étoiles filantes sont attendues. Ces poussières, échappées de la comète Swift-Tuttle, croisent en réalité la trajectoire de la nôtre planète depuis le 17 juillet, jusqu'au 24 août.



Après être rentrée dans l'atmosphère terrestre, ces poussières deviennent ce qu'on appelle les étoiles filantes. L'édition 2023 du Manuel de l'observateur, écrit par les astronomes Margaret Campbell-Brown et Peter Brown, de la Société Royale d'Astronomie du Canada, indique que la Terre devrait traverser la partie la plus dense du flux des Perséides aux alentours de 21h heure française samedi 12 août.