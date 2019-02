Etes-vous fait pour le métier que vous exercez ?

publié le 06/11/2018 à 07:00

Les actifs passent une grande partie de leurs journées au travail, il est donc important d’y trouver du sens, d'y mettre à profit ses compétences et de pouvoir s’y épanouir. Il arrive que les valeurs, les aptitudes et le sens de la créativité ne trouvent pas ou plus écho au sein du poste que l'on occupe. Travail rébarbatif, absence de challenges et de stimulation, routine, décalage avec ses aspirations profondes sont autant de signaux qui invitent à s'interroger sur une situation professionnelle stagnante. Quelles bonnes questions se poser et quelles conclusions en tirer ?





- Philippe Laurent, conférencier, coach et formateur en management, spécialiste du bonheur au travail





- Sylvaine Pascual, coach, spécialiste du plaisir au travail et de la reconversion professionnelle - cabinet "Ithaque coaching".

