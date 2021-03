publié le 11/03/2021 à 14:18

Certains s'en réjouiront quand d'autres y verront sans doute les ravages de l'autocensure. Les studios Warner Bros. ont décidé de supprimer l'un des personnages de leurs dessins animés au motif qu'il contribuait "à la culture du viol". Il s'agit de Pépé, un putois un peu insistant avec les femmes. Une attitude plus vraiment en adéquation avec l'époque.

Copain d'écran de Bugs Bunny depuis 1945, il cherchait l'âme sœur. Chuck Jones l'a créé un peu lourdingue, notamment avec la gente féminine. Dans un extrait mis en avant, il serre très fort pénélope, l'empêchant de partir, l'embrasse de force, et ferme la porte pour qu'elle ne puisse pas s'enfuir.

La scène reprise dans un édito du New York Times aurait mis fin à sa carrière. L'éditorialiste y voit en effet tous les signes d'un agresseur sexuel. Peu de temps après on apprenait qu'il était coupé au montage du prochain Space Jam II, qui doit sortir cet été.

Le film mêle personnages animés et acteurs réels, et le basketteur LeBron James y donnait à Pépé le Putois une leçon sur le consentement. L'animal lubrique et son accent français disparaissent donc du catalogue de la Warner, et alimente un peu plus le débat sur ce qui est acceptable ou pas, y compris dans les dessins animés.