Pendant les fêtes, Le Son de l'Image vous propose une rétrospective de 2017 en photos. En ce samedi 23 décembre, nous remontons le temps au 20 janvier dernier : Donald Trump devient très officiellement le 45e président des États-Unis. Ce moment, personne ne voulait vraiment y croire. Voilà que le milliardaire s’avance sous le regard de Barack Obama et des anciens Commanders in chiefs encore en vie. Entouré des siens, une main levée, l’autre posée sur une Bible tenue par son épouse Melania face au président de la cour suprême, il prête serment.



Mèche blonde tirée en arrière, Donald Trump porte une cravate rouge. "Moi, Donald J. Trump, je jure solennellement que j'exécuterai consciencieusement la tâche de président des États-Unis." Ses traits sont solennels pour cette cérémonie historique. Nous sommes sur les marches du capitole à Washington. Les enfants, Eric, Barron, Ivanka et Donald Junior entourent le couple présidentiel. En arrière-plan, on devine Jared Kushner, l’époux d’Ivanka…

La genèse de toute la première année du mandat Trump

Un clan prend le pouvoir. "Tous vont arriver à la Maison Blanche et même ceux qui n'ont pas un poste officiel vont devenir conseillers du père", commente Nicole Bacharan, historienne des États-Unis. Car il y a déjà, lors de cette cérémonie, la genèse de ce que sera la première année du mandat Trump. "Ce sont eux qui vont prendre des décisions cruciales en matière de garder-renvoyer des conseillers (...) et ce sont ceux dont le président ne veut pas, ne peut pas se défaire, et qui sont au fond les plus influents de sa présidence", poursuit Nicole Bacharan.

Il y a déjà dans son investiture la genèse de ce que sera la première année du mandat Trump. Comme son populisme toujours à la limite du dérapage, qu’on retrouve dans son discours d’investiture. "On a eu le sentiment d'un monde qui bascule. Le discours du président a été, je trouve, extrêmement choquant, analyse. Il a décrit une Amérique dans un état apocalyptique et il a terminé le discours en saluant la foule le poing levé", se souvient-elle.



Son goût pour les polémiques et les mensonges était lui aussi déjà présent, quand Donald Trump a affirmé au lendemain de la prestation de serment avoir réuni une foule d’un million de personnes alors qu’il y en avait probablement moitié moins. "On a basculé dans un monde parallèle", décrit Nicole Bacharan. Au même moment, des manifestants anti-Trump, masqués et vêtus de noir, sont dispersés dans le centre de Washington. Et si un an plus tard l’opposition au président des États-Unis ne faiblit pas, son socle de popularité, autour des 30%, n’a quasiment pas bougé.