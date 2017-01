RTL MIDI

Crédit : TIMOTHY A. CLARY / AFP Donald Trump, le 11 janvier 2017

par Vincent Parizot , Christelle Rebière publié le 20/01/2017 à 10:50

Donald Trump devient le 45e président des Etats-Unis

Donald J. Trump prête serment aujourd'hui sur les marches du Capitole, au coeur de Washington, pour succéder à Barack Obama et devenir le 45e président des Etats-Unis, incroyable épilogue d'une campagne anti-élites qui a pris tout le monde à revers.





A 70 ans, sans la moindre expérience politique, diplomatique ou militaire, le magnat de l'immobilier s'apprête à prendre les rênes de la première puissance mondiale sous le regard inquiet des alliés des Etats-Unis, échaudés par ses déclarations tonitruantes, parfois contradictoires.



Après une nuit à Blair House, résidence réservée aux hôtes de marque située en face de la Maison Blanche, Donald Trump et son épouse Melania devaient partager un thé avec Barack et Michelle Obama avant de se rendre ensemble au Capitole.



Des centaines de milliers d'Américains, partisans enthousiastes et farouches opposants, sont attendus sur les larges pelouses du National Mall qui lui fait face. Trois de ses prédécesseurs, Jimmy Carter, George W. Bush, Bill Clinton, seront présents, ainsi qu'Hillary Clinton, son adversaire malheureuse.



"Je jure solennellement de remplir fidèlement les fonctions de président des Etats-Unis, et, dans toute la mesure de mes moyens, de sauvegarder, protéger et défendre la Constitution des Etats-Unis": l'homme d'affaires prêtera serment, comme l'ont fait avant lui George Washington, Franklin D. Roosevelt ou encore John F. Kennedy.



Il a choisi pour ce faire deux bibles: la sienne, qui lui a été offerte par sa mère en 1955, et celle d'Abraham Lincoln, sauveur de l'Union, également utilisée par Barack Obama il y a quatre ans.



Après le temps de la campagne (17 mois) et celui de la transition (deux mois et demi), voici venu celui de l'exercice du pouvoir (quatre ans) pour cet ancien animateur d'une émission de téléréalité qui a promis de "rendre sa grandeur à l'Amérique" mais fait face à un pays fracturé, tant son style et ses propos, volontiers provocateurs, divisent.

