publié le 08/12/2017 à 20:25

Depuis l'annonce du décès de Johnny Hallyday, mercredi 6 décembre, les photos de la star à tous âges et en tous lieux sont partout. L'une d'entre elles le résume particulièrement bien : rockeur flirtant avec la ligne rouge, show-man qui, une fois sur scène, allait au bout de lui-même. Entre le 26 avril et le 4 mai 1969, au Palais des Sports, à Paris, Johnny se trouve sur un ring de boxe, torse nu, ruisselant de sueur, dans les cordes auxquelles il s'accroche.



Dans sa main droite, son micro. Sa main gauche porte un gant de boxe. Johnny Hallyday vient d'affronter - pour un faux combat dansé - le chorégraphe Afro-Américain Lester Wilson. Sur le ring, l'idole des jeunes, yeux fermés et bouche grande ouverte, interprète Caché derrière mes poings. Ce spectacle est vraiment le premier show démesuré de Johnny. Il est entièrement produit par la star. Cinq scènes, des ballons géants suspendus au-dessus des spectateurs sur lesquels sont projetés des films... Et 500 kilos de popcorns jetés sur la foule tous les soirs.

Une intensité impérissable

Johnny Hallyday ne laissait rien au hasard en concert, et cela était également valable lorsqu'il était photographié. En fait, les photographes l'ont toujours accompagné. Toute sa vie a défilé sur papier glacé, il avait donc appris à les gérer ! "Les rapports avec la presse ont toujours été très sympa, explique Daniel Angeli, son ami et photographe officiel pendant une vingtaine d'années. Johnny, il a toujours su ce qu'il voulait, donc quand on avait une idée d'image, il avait déjà le concept dans sa tête".

Johnny c'était une présence, un regard bleu, un visage buriné sur lequel s'écrivait ses descentes aux enfers et ses résurrections. "C'était magnifique de photographier ce félin sur scène (...) c'était le kiff de photographier Johnny Hallyday, poursuit Daniel Angeli. Il bougeait beaucoup, il avait des rapports intenses avec son public". Cette intensité n'a jamais disparu, des 100.000 spectateurs hystériques du palais des sports en 1969 à son dernier concert en juillet dernier à Carcassonne... avec les Vieilles Canailles.