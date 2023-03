Essonne : une mairie fait appel à des furets pour lutter contre la prolifération des rats

Pour lutter contre les rats, envoyez les furets. Voilà la méthode qu'a choisie la ville d'Évry-Courcouronnes en Essonne pour lutter contre la prolifération des rongeurs, devenue un vrai fléau pour les habitants.



"C'est le cumul des travaux, le mauvais usage au niveau des déchets", accuse Paul. "On en voit tous les jours, des cadavres ou un rat qui vous passe devant", déplore-t-il. "J'en ai vu qui se baladaient à l'abribus, ils n'avaient plus peur", constate une passante. Sylvestre, le chasseur de rats, explique le processus pour venir à bout de ces rongeurs : "On a ciblé une jardinière infestée de terriers. On a élagué pour avoir une lisibilité et maintenant on va faire passer les furets dans les terriers pour faire sortir les rats".

Pour ceux qui ne tombent dans les filets, on est prêt à lâcher les chiens. "Pour eux, c'est un jeu", explique Sylvestre en tenant son fox terrier. La furette est désormais entrée dans le terrier, ça peut durer "quelques secondes à une ou deux minutes, c'est assez rapide". Après son intervention dans le terrier, les rats courent de partout. Plus de 200 rats ont été attrapés comme ça en moins de deux semaines, "c'est énorme et c'est écolo", se félicite Cendrine Chaumont, adjointe à la mairie d'Évry.

En moins d'une demi-heure, plus de 50 rats ont été attrapés. L'opération coûte 28.000 euros à la ville mais va se poursuivre jusqu'en septembre. Vu l'efficacité de la méthode, d'autres villes du département vont s'y mettre.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info