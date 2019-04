publié le 12/04/2019 à 12:15

Nouveau coup d'arrêt pour l'EPR de Flamanville. Les soudures ont été jugées non conformes par l'Autorité de Sûreté nucléaire. Du retard et des coûts supplémentaires sont donc encore à prévoir pour un projet maudit.



"L'EPR de Flamanville devait être le fleuron du nucléaire français et d'EDF et en fait aujourd'hui c'en est le cauchemar", souligne Erwan Bénézet, journaliste et auteur de Nucléaire: une catastrophe française paru aux éditions Fayard.

L'EPR a déjà 7 ans de retard, et cela pourrait encore continuer car les experts ont conclu qu'EDF ne pouvait pas laisser en l'état ces soudures. "On parle de soudures extrêmement compliquées à réaliser et là on avait 150 soudures qui ont été jugées non conformes et aujourd'hui toute l'attention est portée sur huit soudures qui traversent l'enceinte de confinement ce qui est au plus proche du réacteur", explique Erwan Bénézet.

"C'est comme si chez vous on avait refait le sol et une fois que tout le béton a été coulé et séché et on vous dit, que les tuyaux du chauffage au sol ne fonctionnent pas, ça été mal réalisé. Il va falloir tout casser pour tout refaire".