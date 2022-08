Éoliennes : les riverains sont-ils sensibles aux incitations financières du gouvernement ?

Pour faciliter l'installation des parcs éoliens, le gouvernement a décidé de rémunérer les riverains qui habitent à proximité des installations. La mesure doit être précisée à la rentrée.

À Sème, en Indre-et-Loire, les incitations ne devraient pas renverser la donne sur l'installation des éoliennes.

François est un des 617 habitants de ce village. Il explique au micro de RTL pourquoi il reste insensible. "Les voisins c'est qui ? Si c'est une partie de la commune, on sème la zizanie. Si c'est avec toute la commune, on va semer la zizanie avec la commune d'à côté. C'est chacun son intérêt et je ne trouve pas ça très en ligne avec la République", assure-t-il.

La maire de la commune milite pour l'implantation de cinq éoliennes. Elle apprécie que le texte prévoit de réduire les délais de recours. "Ces délais sont nuisibles face aux défis qui nous sont imposés", explique-t-elle. Un avis que ne partage pas du tout Gérard Hénault, président de la communauté de communes Loches Sud Touraine. "La carotte c'est : je vais vous offrir des réductions sur vos factures électriques. Et puis le bâton c'est qu'on va raccourcir les délais de recours", avance-t-il.

