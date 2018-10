publié le 18/10/2018 à 05:02

"Perrier, c'est fou", comme le disait la publicité culte de l'eau pétillante. Pour transporter ses bouteilles, l'entreprise a décidé de restaurer une ligne de chemin de fer, ce qui va beaucoup moins polluer que les camions. Le train électrique a été inauguré hier, mercredi 17 octobre.



Depuis l'usine d'embouteillage de Vergèze dans le Gard, jusqu'au port de Fos-sur-Mer vers Marseille, les bouteilles et les canettes vont désormais parcourir 80 km en train, avant de partir en bateau aux États-Unis. Le projet a coûté 2 millions d'euros a Nestlé Waters, qui possède la marque. Pour raccorder l'usine au réseau SNCF, il a fallu remettre en état une ligne désaffectée de 5 km qui appartenait à l'entreprise.

En fait, historiquement, les bouteilles étaient transportées en train depuis plus d'un siècle, mais il y a 10 ans, le camion étant moins cher, la route a été préférée. Perrier a donc changé de stratégie mais pour cela il a fallu remettre en état la voie et les passages à niveau. Il y aura donc un train par jour et ça va permettre de laisser les camions au garage. 27.000 voyages en camion vont être évités, ce qui va réduire la pollution. Le train électrique va éviter d'envoyer dans l'atmosphère 2.500 tonnes de CO2 par an.

27.000 voyages en camion vont être évités

L'objectif pour Perrier est de transporter plus de bouteilles grâce au train vers le port de Fos-sur-Mer et d'augmenter ses ventes. Perrier souhaite atteindre 2 milliards de bouteilles dans deux ans. Dans l'usine de Vergèze, quatre nouvelles lignes de production vont être construites et 200 personnes embauchées. Le marché de Perrier progresse surtout aux États-Unis. Le Perrier est à la mode car les américains touchés par l'obésité remplacent de plus en plus les sodas sucrés par de l'eau gazeuse.