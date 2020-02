Entreprises : les entreprises gérées par des femmes sont plus rentables

publié le 06/02/2020 à 10:21

Le jour où la seule femme à la tête d'une entreprise du CAC, Isabelle Kocher, va être débarquée, on vous révèle que les entreprises gérées par des femmes sont plus rentables que celles gérées par des hommes. Il faut dire que le monde de la création d'entreprise, c'est un peu le "Koh Lanta du Business", mais celles qui vont au bout de leur ambition, qui dirigent une PME ou qui montent leur entreprise ont de meilleurs résultats que les entreprises dirigées par des hommes.



En effet, petit à petit, les femmes osent se lancer dans l'entrepreneuriat. Elles étaient 33% à créer leur entreprise (souvent au statut d'auto-entrepreneur) en 2000 alors qu'elles sont aujourd'hui 40%, selon l'INSEE. Elles ne représentent malgré tout que 15% des dirigeants de sociétés.

Elles ont de bonnes performances économiques si on regarde le "Women Equity Index", qui observe les performances de plus de 4.400 entreprises dirigées par des femmes. On constate que ces 15% de femmes représentent 21% des profits de toutes les PME. Donc elles sont plus rentables que les hommes en moyenne.

Une gestion plus raisonnable des risques

Mais alors quels sont leurs atouts par rapport aux hommes ? D'abord, il y a une volonté très forte car il faut se battre pour arriver à la tête d'une entreprise quand on est une femme.

Un signe qui ne trompe pas : plus de la moitié des femmes qui dirigent une PME ou une start-up ont créé leur entreprise. Les femmes sont aussi très diplômées, ce qui permet d'asseoir une légitimité et une compétence. 81% des dirigeantes ont un Bac+5 minimum.

Elles ont aussi une gestion plus raisonnable des risques.

Quand les femmes créent leurs entreprises, elles mettent très vite le cap à l'international où elles réalisent en moyenne entre la moitié et les deux tiers de leur chiffre d'affaires. Mais alors pourquoi sont-elles si peu nombreuses à la tête de nos entreprises ? Elles ont encore toutes les peines du monde à trouver des financements pour lancer ou faire grandir leurs entreprises. Or l'argent reste le nerf de la guerre.

Moins de 5% des entreprises dirigées par des femmes arrivent à lever des fonds

Dans le monde des start-up, moins de 5% des entreprises dirigées par des femmes arrivent à lever des fonds. Et quand elles y parviennent, elles reçoivent deux fois et demi moins d'argent qu'un homme. Une étude de KPMG montre même que les start-up dirigées par des femmes ont eu plus de mal à trouver de l'argent en 2018 qu'un an avant.



Il faut dire aussi que plus de la moitié des grands fonds d'investissements et des banques d'affaires n'ont aucune femme dans leurs équipes.

