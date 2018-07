publié le 30/10/2017 à 09:51

Le gouvernement doit présenter ce lundi 30 octobre au matin son projet de loi sur l'enseignement supérieur. Cette réforme devrait marquer la fin du tirage au sort et l'arrivée d'une forme de sélection à l'entrée de l'université. Michel Lussault, ancien président du Conseil Supérieur des Programmes - un poste dont il a démissionné fin septembre -, fait partie des opposants à cette réforme et considère que le problème n'est pas bien identifié. "La question n'est sans doute pas celle de la sélection", estime-t-il au micro de RTL.



"J'ai été président d'université entre 2003 et 2008. Et à l'époque, nous nous posions les mêmes questions et nous proposions les mêmes solutions, déplore Michel Lussault. Pourquoi a-t-il fallu quinze ans d'attente pour finalement mettre sur la table le même type d'interrogation ? C'est bien que rien n'a été réglé et je pense qu'hélas ce qui sera proposé par la ministre ne réglera rien de plus", poursuit-il.

Selon l'ex-président du Conseil Supérieur des Programmes, pour poser la réelle question de la sélection, "il faudrait s'attaquer d'abord à l'organisation des filières du lycée (...) et surtout à l'organisation générale du post-bac". Michel Lussault pense que cette dernière en France est "très particulière, parce que les universités y sont faibles et déconsidérées. Lorsque l'on souhaite faire des études prestigieuses on ne passe pas par l'université, on a même l'impression que c'est une tuile."