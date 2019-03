publié le 21/03/2019 à 01:28

Dans "Parlons-Nous" entre 22h30 et 1h, Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.





Cette émission du mercredi 20 mars 2019 débute avec le témoignage d'Isabelle. Après une vie sentimentale rocambolesque et répétitive, elle vit seule. Ayant perdue son fils il y a une vingtaine d'années, elle s'est rapprochée depuis septembre de sa belle-fille. Malheureusement pour elle, ce changement de région l'a rendue encore plus isolée et encore plus face à ses angoisses.

L'ex-femme d'Olivier a été sa première petite amie. Après s'être perdus de vue, il se sont mariés et ont eu des enfants. Il y a 6 ans, ils ont divorcés. Olivier a très mal vécu la séparation qui était à l'initiative de son ex-femme. Mais depuis quelques semaines, Olivier sent un rapprochement avec son ex-femme. Il se demande s'il est possible de reprendre une relation avec elle en faisant table rase du passé.

Patrick a voulu réagir au témoignage d'Olivier en se confiant avec émotion de son remariage après divorcé.



