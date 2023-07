ENQUÊTE RTL - Émeutes : plus de 4 tonnes de mortiers d'artifice saisies en une semaine

ENQUÊTE - Émeutes : plus de 4 tonnes de mortiers saisies en dix jours

Pour éviter un nouvel embrasement lors des nuits du 13 et 14 juillet, après les émeutes qui ont touché la France à la suite de la mort de Nahel, les mortiers d'artifice ont été interdits. En une semaine, les forces de l'ordre ont d'ailleurs mis la main sur 4,2 tonnes de ces engins pyrotechniques, selon les informations de RTL. C'est trois plus que les saisies de 2022.

Ces chiffres ont été atteints en seulement quelques opérations de police et de gendarmerie. Le 5 juillet, près de 100 kilos de ces engins pyrotechniques ont été découverts dans un hangar à Aubervilliers. Le même jour, ce sont 2,7 tonnes de ces fusées qui ont été saisies en une seule fois par les gendarmes, à Guichen, au sud de Rennes.

Ces 4,2 tonnes de mortiers saisies en une semaine ne sont qu'un minimum. La quantité est possiblement bien plus importante. Chaque jour, il y a de nouvelles découvertes, comme ce lundi, où près de 400 mortiers d'artifice et plus de 2.000 pétards, vendus illégalement, ont été saisis à Marseille.

