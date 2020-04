Enfants maltraités : parcours d'une résiliente

publié le 01/05/2020 à 02:03

Danielle est suivie depuis plusieurs années pour une maladie rare. A 76 ans, elle est à risque face à la pandémie. Cette semaine, le professeur qui la suit a pris le temps de l'appeler pour prendre des nouvelles. Ce qui a redonné du baume au cœur à Danielle.

Nathalie est divorcée depuis 10 ans. Ses enfants ont mal vécu cette séparation, surtout sa fille qui a aujourd'hui 20 ans. Elle a d'ailleurs aussi subi les réflexions de son père et sa belle-mère à propos de son poids lorsqu'elle était adolescente. Aujourd'hui, la jeune fille ne veut plus du tout de contact avec son père. Nathalie se demande si elle soit tout de même répondre lorsque son ex-mari lui demande des nouvelles de leur fille.

La fille de Sandy a eu la même histoire que la fille de Nathalie. Elle a aussi décider de rompre les liens avec son père mais commence à reprendre contact avec lui.

Catherine n'a jamais réussi à appeler ses parents "papa" et "maman". Aujourd'hui, sa mère a 84 ans et elle souhaiterait dépasser ce blocage avant la fin de sa vie. En racontant son enfance, Catherine révèle que son père était violent et que son histoire familiale l'est tout autant.

Olivier s'est séparé de sa femme. Ils ne s'entendaient plus. Malgré le fait son ex-femme et lui aient refait leurs vies, ils ont réussi à protéger leur fils de la séparation. Il a aujourd'hui 18 ans et est équilibré.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.



Référence citée à l'antenne :

- Allô enfance en danger : 119 (appel gratuit)



Disponible 24h/24 et 7j/7 et sur internet www.allo119.gouv.fr

