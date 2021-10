Énergie : l'électricité "verte" est-elle vraiment plus écologique qu'une autre ?

On parle de l'électricité verte un peu partout en ce moment, mais est-elle vraiment verte ? Les Français qui ont déjà souscrit un contrat d'électricité verte ont pu constater une chose toute simple : personne n'est arrivé chez eux pour débrancher des fils, en rebrancher d'autres, ou installer un compteur spécial qui trierait les électrons.

Physiquement, quand on souscrit un contrat d'électricité verte, rien ne change. Si rien ne change, on peut se poser la question de savoir si l'électricité verte qu'on a acheté est plus verte qu'une autre, et la réponse est non.

Le réseau électrique est une grande baignoire, avec des centaines de robinets qui arrivent dans cette baignoire, toutes les sources de production d'électricité. Des centaines de pailles qui puisent dans la baignoire : ce sont les gens qui consomment l'électricité. Tout se mélange dans le réseau, et quand vous prenez de l'électricité, vous prenez l'électricité du réseau.

Un effet d'aubaine

Deuxième question que l'on peut se poser : est-ce que, quand on souscrit un contrat d'électricité verte, on va rajouter des sources qui n'étaient pas avant dans le réseau ? Là encore, la réponse est non. L'essentiel de l'électricité dite verte est dite provenir de barrages, et les barrages ont été construit bien avant d'avoir la libéralisation du marché de l'électricité.

Ce qui se passe vraiment quand vous achetez de l'électricité dite verte, c'est que le fournisseur, celui qui vous vend, vous garantit juste une chose : c'est que quelque part dans le réseau, quelqu'un a utilisé un mode renouvelable. C'est ce qu'on appelle un effet d'aubaine, ça n'a rien changé physiquement au réseau.