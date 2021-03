Conflit mère-fille : savoir trouver la bonne distance

publié le 18/03/2021 à 01:37

Christine a perdu son mari subitement en 2015. Depuis quelques années, elle s'est inscrite sur des sites de rencontres pour briser sa solitude. Après des rencontres sans lendemain, Christine souhaiterait avoir une relation durable. Mais son mari est encore très présent dans son cœur.

Annie s'interroge sur les raisons pour lesquelles sa fille trentenaire ne désire plus la voir depuis près d'un an. Fin 2020, Annie a entamé des démarches de médiation pour pouvoir voir sa petite-fille. Mais la fille d'Annie ne souhaite toujours pas renouer de lien avec elle.

Béatrice a vécu une situation similaire durant 18 mois. Sa situation s'est dénouée et elle souhaite soutenir Annie.

Charlotte a une relation conflictuelle avec sa mère et elle tente perpétuellement de l'apaiser. La jeune femme sait qu'il y a un tabou familial à propos de son enfance. Charlotte souhaiterait avoir une relation plus saine avec sa mère.

Philippe a entendu le témoignage de Christine à propos des sites de rencontres. Il souhaite faire part de son expérience et de sa vision des sites ainsi que des rencontres.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

