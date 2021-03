"En thérapie" : une saison 2 de la série d'Arte est-elle prévue (et possible) ?

publié le 17/03/2021 à 06:12

En thérapie a connu un double succès. Un premier sur Internet où elle a été consommée comme une série Netflix ou Disney+ sur les plateformes de streaming d'Arte, son diffuseur, et un succès d'audience lors de la diffusion traditionnelle du programme. En quelques semaines et grâce à un bouche-à-oreille très efficace, la saison 1 de la série signée Toledano-Nakache est devenu l'un des plus grands succès de la chaîne franco-allemande avec des dizaines de millions de visionnages.

Comme le voudrait la tradition : un succès d'une première saison appelle naturellement une saison 2. "On est partant pour une saison 2. On travaille très sérieusement dessus. Parce que cette série est un moyen de parler du monde et de parler au monde", confiaient les réalisateurs à nos confrères du magazine Première.

Mais cette saison 2 pourrait bien avoir une saveur très différente de la première puisque l'équipe des scénaristes de la première saison semblent fermer la porte à une suite. Dans les colonnes du Point, le scénariste Vincent Poymiro a expliqué que David Elkaïm, Pauline Guéna, Alexandre Manneville, Nacim Mehta et lui-même ne seraient plus de la partie. Au cœur de ce schisme, un désaccord entre la production et les scénaristes sur l'implication et l'influence réelle de ces derniers sur la série.

Dispute créative

"Après avoir lu les 5 premiers épisodes et en avoir été enthousiasmés, Éric et Olivier nous ont laissé toute liberté pour l'écriture des 30 suivants, raconte Vincent Poymiro. Or, c'est là, quand le projet a été vraiment mis en route, que nous aurions dû être plus vigilants. Nous qui avons tout écrit, et connaissons l'architecture de l'ensemble de la série, nous voulions garder contractuellement une place à la table des discussions jusqu'au bout… La production nous l'a fait miroiter, et n'a pas respecté ses promesses".

Et le scénariste de continuer, en prenant son exemple pour dénoncer une mauvaise attitude générale vis-à-vis des scénaristes dans le métier : "La production n'a pas accepté nos exigences, toujours les mêmes : faire partie du projet jusqu'au bout et être crédités comme tels pour ce travail. Alors, même si cela n'a pas été une décision facile, nous avons refusé [de travailler sur la saison 2]. Un jour, on peut toujours rêver, les auteurs seront peut-être copropriétaires du final cut [montage final] avec les réalisateurs !"

Cette adaptation d'une série israélienne qui a fait plusieurs petits dans le monde doit donc trouver une nouvelle équipe créative pour continuer l'aventure. Nouveaux scénaristes, nouveaux problèmes, nouveaux psys, nouveaux patients... Il faudra attendre de voir cette suite pour savoir si la qualité sera maintenue ou si la magie En thérapie se sera évaporée...