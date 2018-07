En guise d'augmentation, Whirlpool Amiens propose un sèche-linge à ses salariés

et Camille Kaelblen

publié le 29/03/2018 à 10:02

À l'usine Whirlpool d'Amiens (Picardie), qui doit fermer en juin, les négociations annuelles obligatoires pour les augmentations ont tourné court mercredi 28 mars. La direction a suggéré d'offrir aux salariés... un sèche-linge, fabriqué sur le site.



Cette proposition a aussitôt suscité la colère des syndicats, qui ont le sentiment d'être méprisés quelques mois avant la fermeture. "Pour ça, ils sont innovants", ironise Tonio, délégué CGT Whirlpool d'Amiens. "Je n'ai jamais vu une société qui proposait un produit en échange d'une augmentation annuelle. Moi, je suis sur le cul", s'emporte-t-il au micro de RTL.

Selon le délégué syndical, les résultats de l'année ont pourtant été bons. Les syndicats réclamaient 700 euros mensuels. L'an dernier, ils avaient obtenu 4% d'augmentation de salaire.



La direction renonce finalement à cette offre "innovante"

Le délégué CGT dénonce une manière pour l'entreprise de se débarrasser de produits obsolètes. "Ils se sont dit : 'On va les filer aux ouvriers, ils vont être contents et on n'aura pas besoin de leur donner d'augmentation'", s'insurge-t-il. Un délégués CGT a estimé le prix de ce sèche-linge à une centaine d'euros.



Face au tollé provoqué par cette annonce, la direction a finalement renoncé à cette offre "innovante". À l'issue de la négociation du 29 mars, Whirlpool a proposé à ses salariés "une prime de 100 euros pour les deux derniers mois", selon les informations du Courrier Picard. De leur côté, les représentants syndicaux réclament 250 euros de prime mensuelle. La prochaine réunion de négociation devrait avoir lieu le 19 avril.



Des machines à laver offertes en 2002

Ce n'est pas la première fois que Whirlpool propose ses produits aux salariés. En 2002, lorsque l'usine a arrêté de produire des machines à laver, la direction en a offert une aux employés, rapporte Le Courrier Picard.



En janvier 2017, la multinationale américaine avait annoncé la fermeture du site d'Amiens, dont l'activité sera délocalisée à Lodz, en Pologne. Le site a été racheté par un industriel de la Somme qui s'est engagé à reprendre une partie du personnel.