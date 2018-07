publié le 26/01/2018 à 09:50

"La Seine se la coule douce", disait Jacques Prévert... Force est de constater que le fleuve n'en fait bel et bien qu'à sa tête ces derniers jours. Ce vendredi 26 janvier, Météo France a placé vingt départements en vigilance orange, dont treize pour "inondation". Le répit n'a pas été immédiatement prévu pour autour du bassin de la Seine.



Ce vendredi matin, à 5h10, son niveau atteignait 5,61 mètres au Pont d'Austerlitz à Paris, et le niveau a régulièrement augmenté au cours de la nuit. Cela devrait continuer puisque la Seine devrait atteindre son plus haut niveau au cours du weekend, "avec une hauteur entre 5,80 et 6,20 mètres", a précisé Bruno Janet, expert de l'organisme de surveillance des crues Vigicrues. Ce niveau est comparable à juin 2016 (6,10 m) mais très loin de la crue historique de 1910 (8,62 mètres). Pour l'heure, elle ne cesse de monter.



Navigation interdite, péniches et musées sous surveillance, habitants évacués... riverains et pouvoirs publics se sont organisés pour éviter tout dégât majeur. Près de 400 personnes ont déjà été évacuées en Île-de-France, principalement dans le Val-de-Marne. Un millier d'abonnés sur 6,2 millions sont privés d'électricité. Au niveau national, treize départements sont en vigilance orange crues-inondations, principalement autour du bassin de la Seine, et dans une moindre mesure de la Saône.

Revivez l'évolution de la situation

16h21 - Comparez le niveau actuel de la Seine (5,61 mètres) avec le niveau habituel avec nos photos prises pont de Bercy et près de la Conciergerie à Paris.

13h15 - Les musées du cœur de la capitale sont sous surveillance, la navigation est interdite... Le maximum de la cru a beau avoir été revu à la baisse, la situation n'en demeure pas moins critique en Île-de-France, avec une crue importante à Saint-Mamet ou encore Lagny-sur-Marne (Seine-et Marne).

À Lagny-sur-Marne (Seine-et-Marne), la Marne est largement sortie de son lit Crédits : Arnaud Tousch RTL | Date : 26/01/2018
Des installations provisoires ont été installées pour faciliter la circulation des riverains. Crédits : Arnaud Tousch RTL | Date :
Dans les quartiers résidentiels, certains squares sont en proie à la montée des eaux. Crédits : Arnaud Tousch RTL | Date :
Les habitants des maisons sinistrées ont là encore installé des chemins de bois surélevés. Crédits : Arnaud Tousch RTL | Date :
Certains optent pour la circulation à vélo, encore envisageable par endroits, mais les bottes de pluie ne seraient pas de trop. Crédits : Arnaud Tousch RTL | Date :





12h35 - En Seine-et-Marne, les dégâts sont déjà considérables. À Lagny-sur-Marne, commune de plus de 20.000 habitants, 900 maisons sont déjà touchées. Des patrouilles municipales se rendent à la rencontre des sinistrés. "On est à 100% mobilisés là-dessus, on a même monté une astreinte inondation", explique l'un des membres de la patrouille.

> À Lagny-sur-Marne (Seine-et-Marne), une patrouille municipale vient en aide aux sinistrés Crédit Média : Arnaud Tousch RTL | Durée : 01:43 | Date : 26/01/2018

12h12 - Météo France revoit sa carte de vigilance et place désormais 14 départements en alerte orange pour "inondation". Le département du Loiret vient d'être ajouté.

Les 19 départements placés en vigilance orange par Météo France, dont 14 pour "inondation" Crédit : Capture d'écran / Météo France





11h07 - Vigicrues revoit les prévisions à la baisse : la Seine devrait rester à un niveau inférieur à celui atteint en juin 2016 de 6,10 mètres. Le pic devrait atteindre entre 5,80 m et 6 m ce weekend. "On avait tablé entre 5,80 et 6,20 mètres. Plus on se rapproche de l'événement, plus on arrive à réduire cette incertitude et on serait plutôt maintenant entre 5,80 et 6 mètres", explique Francois Duquesne, directeur de l'organisme de prévisions des crues.



10h30 - Vingt départements sont en alerte orange ce vendredi 26 janvier au matin, dont 13 pour risques d'inondation.



10h10 - La crue à venir ce weekend place l'épisode d'inondation parmi les plus importants de ces 50 dernières années, mais loin de la crue de 1910. Celle-ci avait donné lieu à 20.000 immeubles inondés dans la capitale, 30.000 maisons touchées en banlieue, 150.000 sinistrés. Elle reste historiquement une catastrophe naturelle majeure pour Paris et sa région.



09h55 - Suivez les zones les plus en proie au risque de crue sur notre carte digitale.



09h53 - Le tronçon central de la ligne C du RER à Paris est fermé au moins jusqu'au 31 janvier. Sur les voies de la station Musée d'Orsay, des agents de la SCNF démontaient jeudi 25 janvier les dispositifs électriques des aiguillages pour les protéger de l'eau qui remonte du sous-sol.