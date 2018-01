Sébastien Lecornu : "Un mètre d'eau supplémentaire à Paris d'ici samedi"

et Agnès Bonfillon

publié le 23/01/2018 à 23:13

Au sortir du centre de surveillance des crues, Sébastien Lecornu, secrétaire d'État chargé de la Transition écologique, a un mot d'ordre à faire passer à la population : prudence. "On a un mois de janvier particulièrement pluvieux avec un redoux qui entraîne des fontes de neige sur un sol gorgé d'eau. La nature fait son œuvre."



Résultat, le Rhin et la Seine sont particulièrement chargés. Outre les niveaux d'eau impressionnants, les débits sont également supérieurs à la moyenne. Ce qui provoque de dangereux courants.

Pour la capitale, c'est un mètre d'eau supplémentaire qui est attendu d'ici la fin de la semaine. "On a des capteurs sur les fleuves et les prévisions de Météo France. On suit l'évolution de la montée de la crue."

Les résultats sont frappants : mardi 23 janvier à midi, le niveau était de 4m 85. En un après-midi, le niveau a franchi la barre des 5 mètres. Les ingénieurs de Météo France annoncent de potentiels pics à 6m 10.



Des mesures de précaution sont prises. Le RER C a été coupé. Les pompiers sont en état d'alerte. "Je vais être direct : il faut obéir aux forces de l'ordre. Écoutez leurs conseils".