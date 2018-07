Emmanuel Macron a-t-il réussi sa sortie ?

publié le 31/08/2016 à 22:07

Emmanuel Macron a passé la journée à faire ses cartons au lendemain de l’annonce de sa démission mardi 30 août. L’ex ministre de l’Économie débute une nouvelle étape de sa carrière politique, libéré du carcan de la solidarité gouvernemental et du Parti socialiste. Depuis ce départ, François Hollande ironise, Manuel Valls pointe un manque de loyauté et tandis Jack lang évoque même "une attaque sournoise".



"Si ça cogne fort côté gouvernement , ça prouve qu’il inquiète" observe Jean-Claude Dassier, avant de de d’ajouter : "la bataille de l’opinion n’est pas gagnée pour monsieur Macron". Christian Ménanteau abonde dans ce sens, en soulignant qu'Emmanuel Macron a réussi sa sortie et qu’il est une des rares figures de gauche à réussir "à imprimer des messages".

Antoine Leiris s’interroge de son côté sur "la traduction en voix et en adhésion réelle" de l’engouement qui entoure aujourd’hui l’ex banquier d’affaires. Malgré la frénésie médiatique dont il fait l’objet, l’ex ministre de l’Économie n’a pas fait d’audience au-dessus de la moyenne lors de son passage sur TF1 dans la soirée du 30 août fait remarquer Philippe Bailly.



On refait le monde avec :

Jean-Claude Dassier, vice-président de Valeur Actuel

Antoine Leiris, journaliste

Christian Menanteau, éditorialiste chez RTL

Philippe Bailly, conseiller en communication