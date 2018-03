et AFP

publié le 31/08/2016 à 21:25

Si Emmanuel Macron séduit un large électorat, les Français ne sont cependant pas prêts à le voir dans le costume de président. Une majorité de Français ne souhaitent pas une candidature du désormais ex-ministre de l'Économie à l'élection présidentielle de 2017, selon deux sondages diffusés mercredi, au lendemain de la démission du "protégé" de François Hollande.



Ils sont 47% à souhaiter qu'Emmanuel Macron soit candidat à l'Élysée, contre 53% d'un avis contraire, selon une enquête Ifop pour Europe 1. Un chiffre encore plus faible chez les électeurs de gauche : seuls 37% des sympathisants de gauche et 44% de ceux du PS y sont favorables. En revanche, sa candidature est plébiscitée à droite avec 58% des proches des Républicains.

Pour l'institut Elabe, qui a réalisé cette enquête pour BFMTV, seuls 34% des Français souhaitent qu'il soit candidat en 2017, alors que les deux tiers y sont défavorables. Les proches de la gauche sont 28% en faveur d'une candidature de l'ex-ministre de l'Économie, contre 71% d'un avis contraire. Les proches de la droite et du centre sont partagés, 49% pour sa candidature, 50% contre.

Emmanuel Macron n'a pas la stature de Président

En revanche, les Français se range du côté d'Emmanuel Macron au sujet de sa démission. 84% des personnes interrogées considèrent qu'il a eu raison de quitter le gouvernement et son poste de ministre de l'Économie, contre 16% d'un avis contraire, selon le sondage Ifop. Les chiffres sont beaucoup plus négatifs concernant le bilan de l'action de l'ancien pensionnaire de Bercy. Seulement 40% l'estiment "positif" et 59% "négatif".

Emmanuel Macron est perçu comme "déterminé" (72%) et "dynamique" (71%), mais 41% seulement des Français interrogés considèrent qu'il "obtient des résultats" et 39% qu'"il a la stature d'un président de la République".