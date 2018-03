publié le 31/08/2016 à 18:50

Avant de démissionner du gouvernement, Emmanuel Macron avait provoqué une vive polémique en annonçant la création de son mouvement politique "En Marche !". L'ancien ministre chouchou de François Hollande a décidé de passer la vitesse supérieure en installant son équipe et son parti dans des bureaux de 300 mètres carrés, situés à Montparnasse, à Paris. Son objectif : trouver des fonds : "Pour fonctionner, il faudrait recueillir plus de trois fois plus de dons que ce que nous avons collecté jusqu'à présent", explique un proche au Canard Enchaîné.



Le journal souligne que l'ancien membre du gouvernement "devrait payer de sa personne en participant à des dîners de collecte". Il devrait aussi "donner des conférences à l'étranger pour boucler ses fins de mois". Mais un ami rappelle l'enjeu : "Si Emmanuel échoue, il arrêtera la politique".