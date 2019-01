Elisabeth Quin atteinte d'un double glaucome : "Bien sûr que j'ai peur"

publié le 21/01/2019 à 19:05

C'est un des visages d'Arte. Aux commandes de 28 minutes du lundi au vendredi, la journaliste Elisabeth Quin publie La nuit se lève (ed. Grasset), livre où elle raconte son combat contre le double glaucome qu'on lui a diagnostiqué il y a une dizaine d'années maintenant et qui ne cesse de s'aggraver.



Le glaucome, qui touche un million de personnes en France, est un trouble dégénératif du nerf optique, qui à terme pourrait la priver de la vue. Le glaucome explique-t-elle, c'est la "deuxième cause de cécité dans le monde". "Quand on m'a annoncé cette maladie il y a une dizaine d'années ça a été un effondrement absolu, une panique totale", se souvient Elisabeth Quin.

En 2017, le diagnostic c'est aggravé. "Bien sûr que j'ai peur. J'ai 55 ans, j'ai besoin de voir encore pendant trente ans, j'espère voir encore pendant trente ans", confie la journaliste. Aujourd'hui, son quotidien est parfois affecté par le double glaucome. "Je vois mal dans la nuit, d'où le sentiment de vivre difficilement la période hivernale (...) Sinon je vous vois parfaitement. J'ai juste un problème avec les éblouissements et puis le champ visuel qui se rétrécit. Le problème du glaucome c'est qu'on ne peut pas réparer". Cette maladie héréditaire lui a été transmise par son père. "Je n'ai pas le choix, j'accepte ce legs", confie-t-elle.

En France, on estime qu'entre 400.000 et 500.000 personnes ignorent qu’elles sont atteintes d'un glaucome. Seule solution pour s'assurer que l'on n'est pas concerné : consulter un ophtalmologue.