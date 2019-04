publié le 02/04/2019 à 11:35

L'enquête concernant la mort de 5 résidents d'un Ehpad de Haute-Garonne sera longue et compliquée, pour comprendre ce qu'il s'est passé en cuisine, et pour trouver l'erreur. Jean Arcelin, ancien directeur d'EHPAD dans le Sud de la France, parle sur RTL du quotidien des résidents.



Dans son livre, Tu verras maman, tu seras bien, il raconte les abus des groupes commerciaux qui veulent faire des profits, et force donc les centres à faire des économies sur le dos des résidents. "Les économies principales sont les économies sur le budget alimentaire", explique Jean Arcelin.

"Les grands groupes commerciaux donnent entre 3,70 euros et 4,30 euros par jour pour nourrir un résident : ce qui veut dire que sur les 600.000 personnes qui sont actuellement en maison de retraite, 500.000 vont passer le reste de leur vie à manger des repas à un peu plus d'un euro", déplore-t-il.

"La deuxième économie c'est le poste de personnel", poursuit-il. Il souhaite ainsi savoir si dans le cas de l'Ehpad de Lherm, "ce dysfonctionnement est lié à un manque de personnel".