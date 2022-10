ÉDITO - Téléphone au volant : pourquoi les chauffeurs poids lourds doivent être vigilants ?

On ne le répétera jamais assez : pas de portable au volant. Ce vendredi matin, ce message s'adresse plus particulièrement aux chauffeurs poids lourds, un métier pas facile. Il faut rester des heures dans un camion assis, se concentrer sur la route. Mais ce n'est pas une raison pour pianoter sur son portable, parce que 9% du temps au volant est passé sur le téléphone selon une étude inédite qui a été réalisée par l'Association des sociétés d'autoroute.

Les chauffeurs routiers étaient volontaires, on a placé deux caméras, l'une à l'intérieur du camion, l'autre à l'extérieur. 9%, ça peut vous paraître peu, sauf que ça ne prend pas en compte les conversations téléphoniques. Et si on détaille l'expérience, ça donne le vertige. Les camionneurs ont utilisé leur téléphone portable 10 fois par heure en conduisant pour un usage d'environ 32 secondes. Et là aussi, on pourrait se dire que ce n'est pas grand chose. Mais à chaque fois qu'un routier regarde son portable, il arrête de regarder la route pendant plus de deux secondes. 2,4 secondes précisément. Et vous le savez bien, deux secondes, c'est le temps qu'il faut pour une faute d'inattention.

Les sociétés d'autoroutes ont voulu mener cette étude parce que les poids lourds sont impliqués dans la moitié des accidents qui touchent notamment les patrouilleurs, nos petits hommes en orange et parce qu'il y a encore trop de morts en général. Rien qu'entre janvier et fin septembre de cette année, 136 personnes ont perdu la vie et la vie sur les autoroutes françaises. C'est 10 de plus qu'en 2019.

Alors attention, ces chiffres ne concernent pas seulement les routiers. D'ailleurs, l'Association des sociétés d'autoroutes refuse de pointer du doigt les camionneurs. Ils sont même selon les statistiques, un peu meilleurs conducteurs que la moyenne. Donc les routiers sont sympas, les automobilistes aussi. Mais encore plus sympas sans téléphone.

