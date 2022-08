Auto : pourquoi est-il important de ne pas regarder son portable au volant ?

RTL vous donne quelques précieux conseils en ce samedi chargé sur les routes des retours. Une recommandation : celle de ne pas utiliser son téléphone en roulant, y compris pour envoyer des SMS, pratique de plus en plus courante pour plus d'un conducteur sur quatre.

Le petit bruit familier du SMS peut vous coûter de gros ennuis. En effet, lire un message tout en conduisant multiplie le risque d'accident par 23 et même à faible vitesse, fait remarquer Anne Lavaud de la Prévention Routière. "Regardez là, on ne roule pas vite, on est à 50km/h. Si vous regardez votre téléphone, c'est une seconde d'inattention. À 50km/h, c'est 14 mètres parcourus. Lire un SMS, c'est cinq ou six secondes. Donc vous voyez que les distances parcourues sans que vous maîtrisiez votre véhicule sont énormes".

"Si vous avez le nez rivé sur votre téléphone, bien évidemment, vous diminuez le contrôle dans les rétroviseurs et les angles morts. Et ça augmente le temps de réaction, donc la durée de freinage", précise-t-elle. Vraiment, ne vous mettez pas en danger, surtout que la plupart des messages, il faut l'avouer, ne sont pas urgents. Si c'est le cas, eh bien, faites simple, arrêtez vous dès que vous pouvez. Pensez à vous protéger vous et vos passagers.

