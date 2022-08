ÉDITO - Qui est Gautam Adani, le nouveau 3e homme le plus riche du monde ?

Gautam Adani a détrôné Bernard Arnault sur le podium des milliardaires les plus riches du monde

L'ÉCO & YOU - Qui est Gautam Adani, le nouveau 3e homme le plus riche du monde ?

Direction Gautam City. Gautam Adani, avec 137 milliards de dollars, déloge Bernard Arnault (136 milliards) du podium des hommes les plus riches du monde. Il est même le premier milliardaire d'Asie à se hisser derrière Elon Musk et Jeff Bezos.

Vous savez que ces classements sont calculés sur la base de la valeur des entreprises que nos milliardaires possèdent. Ce n'est pas tout-à-fait leur argent de poche. Or, le groupe Adani a vu sa valeur boursière progresser de 2.400% en 2 ans.

Le groupe Adani ne vend pas de l'or, mais presque. Il vend du pétrole, du charbon et du plastique. Adani est le parfait exemple de ceux qui surfent sur la crise depuis 2 ans. D'abord, le Covid, avec l'explosion des coûts de transports et maintenant le cours du pétrole et des énergies qui s'envolent.

Signe de ses ambitions, Gautam Adani cite volontiers Ferrari comme référence. "Je me tourne vers chacun de vous pour m'aider à accompagner notre transformation vers le digital. Le voyage vers le groupe Adani Digital Lab a commencé. Nous devons être les Ferrari du Digital", expliquait-il un jour. Enzo Ferrari, un self made man comme lui. Adani veut conquérir le monde. Il déploie massivement la 5G pour que l'Inde devienne la première nation digitale du monde. La Chine ralentit en ce moment à cause des confinements liés au Covid. L'Inde, elle, se réveille.

Gautam Adani n'est pas un héritier. La famille Adani est modeste : 8 enfants à Ahmenabad, un père négociant dans le textile. À 16 ans, Gautam lâche les études et part trier les pierres dans une mine de diamants à Bombay. Très vite, il quitte la mine pour se mettre à l'import-export avec son frère en 1988.

Il a réchappé des attentats de Bombay

C'est là que la fortune commence. Cette période correspond à la montée en puissance des porte-conteneurs qui viennent d'Asie (Japon, Chine, Indonésie, Inde). L'entreprise Adani exporte du charbon, du pétrole, puis arrive la mode du plastique, du PVC, du P-E-T et il devient alors un des principaux transporteurs de matières plastiques. J'ai quelques auditeurs écologistes qui sont en train d'hyperventiler. En 1995, le groupe prend le contrôle du premier port du pays, Mundra. il y en aura 10 autres ensuite puis les aéroports. C'est l'ascension calme et tranquille.

Il a aussi échappé à une prise d'otages. Le 26 Novembre 2008, il se prélasse dans le très chic Taj Mahal Palace de Mumbai quand un groupe de terroristes pakistanais lance un assaut dans plusieurs hôtels de luxe de la ville. L'attaque fait près de 200 morts, dont la créatrice française de la marque Princess tam.tam. Gautam Adani s'en sort en se cachant dans la cave du palace.

Aujourd'hui, son groupe achète des médias, investit dans l'hydrogène vert aux côtés de Total-Energies... Le 3e homme le plus riche du monde fait ses courses et il commence à inquiéter les investisseurs car il est maintenant très endetté. La place sur le podium des milliardaires peut s'avérer un peu glissante.

