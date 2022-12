ÉDITO - RTL a peut-être trouvé l'offre d'emploi de vos rêves

Il ne faut pas avoir peur de fuir la civilisation pour ce travail proposé par les TAFF, les Terres australes et antarctiques françaises dans l'hémisphère sud ! Il s'agit d'un contrat de trois mois sur Tromelin, une île de l'Océan Indien, où plutôt un minuscule bout de territoire d'un kilomètre carré, avec de grandes étendues de sable blanc.

Ce n'est pas le Club Med, c'est un récif corallien et l'accès est difficile. Des compétences en bricolage sont requises, car il faut entretenir la piste d'atterrissage et faire des relevés pour les programmes d'études sur la flore : l'île est couverte de buissons au joli nom de veloutiers, et sur la faune : des tortues, mais aussi sept espèces d'oiseaux, dont les Fous à pied rouge.

Une allée de cocotiers mène à la base de vie que vous allez partager avec deux autres personnes - il faut donc quand même être un peu sociable... Le climat, actuellement, c'est l'été austral, donc une chaleur humide un peu écrasante, paraît-il.

Mais enfin, partir maintenant et rentrer fin mars, cela peut permettre d'éviter la grosse période de grèves qui s'annonce à la rentrée !

