ÉDITO - Le Scrabble doit-il interdire certains mots discriminatoires et racistes ?

A 75 ans, il est toujours aussi vert. Sa boîte et le fond de son plateau en tout cas. Consonne, voyelle... il s'agit du Scrabble, bien sûr ! Un des jeux de société les plus vendus en France. Un classique qu'on se transmet de génération en génération. Sans oublier, pour être au goût du jour, une petite polémique.

Elle nous vient d'outre-Atlantique, là où le Scrabble est né pendant la crise de 1929. Son concepteur était un architecte au chômage, il n'a pas perdu son temps. C'est donc là-bas, il y a quelques mois, que la société Mattel, qui commercialise le Scrabble a décidé de supprimer de la liste officielle autorisée aux joueurs 400 mots jugés racistes et homophobes, au nom d'une meilleure inclusion.

Vous allez me dire, c'est bien les Américains, ça. Sauf que nous ne sommes pas à l'abri ici non plus. Selon les informations de L'Express, le très sérieux Officiel du jeu du Scrabble, la bible du joueur en quelque sorte, publiée aux éditions Larousse, devrait aussi, dans sa nouvelle édition de l'an prochain, supprimer une vingtaine de mots pour le même motif.

Exemple cités par l'hebdo : négrillon, poufiasse, schleu, tarlouze.

Il n'en fallait pas plus pour que certains crient à une insupportable concession à la mode de choquer les minorités et du wokisme. Mais en fait on s'en fiche des règles officielles, non ? Un bon vieux dico ou une négociation avec ses partenaires de jeu, après tous les règles c'est nous qui les inventons. Continuez à faire des mots compte double ou mot compte triple avec whisky ou zoo.. de toutes façons, c'est rarement moi qui gagne.

