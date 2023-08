ÉDITO - "Entrer dans l'armée, ça ne fait plus rêver", déplore Alba Ventura

On manque de militaires alors qu'il y a la guerre aux portes de l'Europe. Entrer dans l'armée, ça ne fait plus rêver. S'engager dans l'armée, c'est une notion un peu rétrograde pour la nouvelle génération. Le ministère des Armées a fait ses calculs, les chiffres sont tombés en juillet : depuis le début de l'année, il y a plus de 1.400 militaires de rang qui manquent à l'appel. D'ici la fin de l'année, il manquera 2.500 hommes. C'est énorme, ça ne s'était jamais produit.

La guerre en Ukraine, cela joue, la peur joue et encore, il n'y a plus le Sahel. Mais il n'y a pas que ça. En fait, la pénurie de recrutement dans les trois armées, terre, mer et air, s'explique de plusieurs manières. Comme pour les entreprises, l'armée a du mal à attirer les jeunes parce qu'il faut être mobile. Oui, la caserne ou le terrain d'opération ne se trouvent pas toujours à côté de chez papa, maman ou des copains. Ensuite, l'armée, ce n'est pas très bien payé, environ le Smic, donc souvent les militaires claquent la porte après leur formation pour aller dans le privé.

Et puis, il y a deux choses qui ont changé : les écrans, les réseaux sociaux, à l'armée c'est interdit. Et la condition physique : on a de plus en plus de jeunes en surpoids et ça, c'est carrément incompatible avec l'entraînement, l'énergie, la force que demande le statut de militaire. Avec la guerre en Ukraine, la faiblesse des moyens en armes et en engins nous avait sauté aux yeux, on se rend compte aujourd'hui que l'état des forces humaines est en train de suivre le même chemin. Il va falloir réagir.

