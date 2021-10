École "Samuel Paty" : le maire de Cap-d'Ail souligne "l'évidence de rendre hommage"

En hommage au professeur assassiné à Conflans-Sainte-Honorine en octobre 2020, l'école Saint-Antoine de Cap-d'Ail a été rebaptisée "école Samuel Paty". Les parents d'élèves de l'établissement situé dans les Alpes-Maritimes sont mitigés face à cette décision. "C'est très bien d'honorer ce monsieur mais je pense qu'une école maternelle, c'est déplacé", s'inquiète une habitante. "Je suis très content que ça s'appelle comme ça, ce n'est pas parce qu'on a peur qu'on doit baisser les bras", encourage un autre.

"Je comprenais les réticences juste après l'assassinat de Samuel Paty, (…) je le comprends beaucoup moins aujourd'hui", confie le maire de Cap-d'Ail, Xavier Beck, invité sur RTL. "Aujourd'hui, l'école Samuel Paty fonctionne parfaitement sereinement, avec une majorité qui comprend le sens de cette nomination", assure l'élu.

"À la rentrée de septembre, le recteur de Nice a fait le choix de l'école Samuel Paty pour sa première visite, ça veut dire qu'il y a peut-être une prise de conscience", souligne le maire. "Je suis heureux de constater que tous les professeurs de l'école étaient présents et ont l'air de comprendre la nécessité et l'évidence de rendre hommage et garder le souvenir de Samuel Paty".