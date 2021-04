École la maison : ce que l'on sait sur les dysfonctionnements

publié le 06/04/2021 à 23:37

Emmanuel Macron évoque de la "malveillance" et des "difficultés techniques". L'école à domicile a repris, ce mardi 6 avril, et non sans complications. Beaucoup d'élèves n'ont pas pu participer à leurs cours à cause d'un dysfonctionnement, lié à deux problèmes.

D'une part, les serveurs du Centre national d'enseignement à distance (CNED) ont dû faire face à plusieurs attaques simultanées. Ces cyberattaques ont perturbé ce matin le fonctionnement de la plateforme. D'autre part, il était impossible de se connecter à l'Environnement numérique de travail (ENT), dans plusieurs régions.

L'éditeur de l'ENT est censé évaluer le nombre de connexions afin de payer les serveurs adéquats et une bande passante suffisamment large. "Malgré nos anticipations, la charge était trop colossale ce matin", reconnaît l'un de ces éditeurs, Open Digital Education. Du côté des hébergeurs, OVH est pointé du doigt. Une partie de ses serveurs a brûlé à Strasbourg, le mois dernier, mais OVH souligne qu'il ne concerne pas tous les ENT qui ont saturé ce mardi. La responsabilité est donc multiple.