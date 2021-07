Dupond-Moretti "doit démissionner, c'est une question d'honneur", plaide Sandrine Rousseau

Vendredi 16 juillet, Éric Dupond-Moretti a été mis en examen pour prise illégale d'intérêts. Une situation inédite en France pour un ministre de la Justice en exercice. Pour la candidate écologiste à la primaire EELV pour la présidentielle 2022, Sandrine Rousseau, la réponse est sans appel : le Garde des Sceaux "doit démissionner".

"L'indépendance de la justice, c'est une garantie que l'on n'utilise pas le pouvoir que l'on a par les urnes que l'on a gagnées par les citoyens et citoyennes, que l'on n'utilise pas ce pouvoir-là à des fins personnelles pour abuser de situations. C'est ce qu'a fait Dupond-Moretti, il a utilisé sa position de ministre de la Justice pour abuser de ce pouvoir et intervenir dans l'indépendance de la justice", souligne Sandrine Rousseau.

"On est dans une situation qui est très grave", dénonce la candidate à la primaire des Verts. "On doit absolument garantir que les élus politiques et les ministres n'aient aucun moyen d'abuser du pouvoir qui leur est donné par le peuple", poursuit-elle.

"Il est ministre de la Justice, il est mis en examen, c'est la première fois que ça arrive. Je ne suis même pas sûre qu'il y ait beaucoup de pays dans le monde dans lesquels se soit arrivé", martèle Sandrine Rousseau avant de conclure : "Il doit démissionner, c'est une question d'honneur pour lui, et d'éthique".