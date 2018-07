publié le 30/12/2016 à 12:05

Si l'année 2016 a été marquée par une actualité lourde ainsi que de nombreuses disparitions d'artistes emblématiques, les nouvelles positives ont réussi à se faire une place.



Le retour du chanteur Renaud, un début d'essai de vaccin contre le Sida, l'attribution du prix Nobel de Littérature à Bob Dylan ou encore l'Euro de football, organisé sous très haute surveillance en France, n'ont pas manqué de nous offrir des moments inoubliables.

L'Euro est d'ailleurs sûrement l'un des qui a rassemblé le plus notre pays au cours de cette année 2016 et qui nous laisse de beaux souvenirs. Les Bleus propulsés en finale après avoir battu l'Allemagne, les incroyables supporters irlandais avec leur joie de vivre et leur bon esprit qui ont été capables de transformer n'importe quel match en une grande fête ou encore les Islandais qui, défaits par la France (5-2) en quart de finale après un parcours historique, ont été accueillis dans leur pays par un ultime "clapping" particulièrement sublime.

Même si l'on serait tentés de ne retenir de cet Euro que la performance des Bleus jusqu'en finale, il a été difficile de trancher. À tel point que la rédaction de RTL.fr vous propose de choisir ce qui vous a le plus marqué pendant cet événement sportif.