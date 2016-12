Le chanteur a remporté l'Album RTL de 2016, il est donc venu dans Le Grand Studio pour réagir à sa victoire, accompagné des chanteurs Gauvain Sers et Igit.

23/12/2016

Renaud, grand vainqueur de l'Album RTL de l'année 2016, ne pouvait rêver retour plus tonitruant. "Toujours vivant, rassurez vous, toujours la banane, toujours debout", dit-il dans sa chanson Toujours debout. Des mots qui résument bien son retour inespéré. Le chanteur au foulard rouge a dominé les ventes de disques avec son dernier opus baptisé tout simplement Renaud. "C'est magnifique, merci aux auditeurs, ça me touche beaucoup," a-t-il réagi sur RTL.



Malgré les années, Renaud reste le chanteur engagé de ses débuts. "Les politiciens m'énervent, la gauche m'énerve, elle va prendre une branlée aux prochaines présidentielles. La droite m'énerve aussi parce qu'elle est un peu catho, un peu réac'", s'est-il agacé au micro d'Anthony Martin. Et d'ajouter : "Et puis la vie m'énerve, les enfants d'Alep qui meurent sous les bombes russes. Les Russes m'énervent, les injustices en France aussi".



Car renauder, en vieux français, signifie râler. Un double sens qui convient parfaitement au chanteur. Sur scène, Renaud n'a rien perdu de son humour. "En concert, j'annonce que je présente ma candidature à la présidentielle. Et tous les soirs, j'ai 5 ou 6.000 personnes qui gueulent 'Renaud, président !'" s'amuse-t-il.

Gauvain Sers et Igit chantent Renaud dans le Grand Studio d'RTL

Invités du Grand Studio, Gauvain Sers et Igit ont assuré l'hommage musical à Renaud pour sa remise de prix de l'album de l'année. Le premier, artiste creusois de 26 ans, assure la première partie de l'interprète de Mistral Gagnant. Invités par Renaud lui-même, Gauvain Sers l'a accompagné en octobre dernier au Zénith de Paris.



Igit, de son vrai nom Antoine Barrau, chante Les Mots. Il n'est pas inconnu du grand public, puisqu'il a participé à la troisième saison de The Voice. Il sortira un premier album, en 2017, dont deux extraits sont déjà disponibles, Marcher loin et Jouons.