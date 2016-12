3 démarches administratives à accomplir avant la fin de l'année 2016

La fin de l'année approche, et avec elle les dernières démarches administratives à accomplir. Impôts, inscription sur les listes électorales, voici ce qu'il faut faire pour commencer 2017 sereinement.

Crédit : MEHDI FEDOUACH / AFP Un bureau de vote à Bordeaux lors du premier tour de la primaire de la droite et du centre

Parmi ces mesures, certaines sont récurrentes chaque fin d'année civile, comme la déclaration d'impôts et tout ce qui concerne la fiscalité. D'autres sont plus ponctuelles, comme l'inscription sur les listes électorales, puisque les élections, que ce soit la présidentielle, les législatives ou encore les municipales ne se produisent pas chaque année.



Pour être sûr de ne rien oublier de crucial avant de célébrer le passage en 2017, voici un pense-bête pour vérifier si l'on a accompli les démarches et aborder 2017 le cœur léger.

1. Inscription sur les listes électorales avant la présidentielle

2017 sera une année phare dans le paysage politique : les Français vont devoir élire leur nouveau président de la République ainsi que leurs députés. Mais pour voter il faut impérativement être inscrit sur les listes électorales et ce, avant le 31 décembre 2016. Mais quelles démarches effectuer pour cela ?



Pour pouvoir voter le 23 avril et 7 mai prochain, il y a plusieurs solutions. On peut soit se rendre en mairie, soit faire un courrier en envoyant à la mairie le formulaire d'inscription et les documents exigés, soit par internet, en utilisant le téléservice proposé par www.service-public.fr. Par ailleurs, différentes pièces sont à fournir au moment de cette démarche : une pièce d’identité récente - passeport ou carte d’identité, un justificatif de domicile datant de moins de trois mois, ainsi que le formulaire d'inscription disponible en mairie ou en ligne.

2. Comment bénéficier de baisses d'impôts ?

Vous ne faites peut-être pas partie des ménages concernés par la baisse d'impôts sur le revenu, d'un montant d'un milliard d’euros, votée par l'Assemblée nationale dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances pour 2017. Pas d'inquiétude, il existe des solutions pour les autres contribuables qui vont tout de même pouvoir bénéficier d'un allègement de leur note fiscale, mais il va falloir faire vite car ils ont jusqu'au 31 décembre 2016.



Pour bénéficier de la réduction d'impôts, de nombreuses solutions peuvent être envisagées : celle d'investir dans une PME. En effet souscrire au capital d'une PME de moins de 5 ans de démarrage ouvre droit à une réduction d’impôt sur le revenu. De plus, faire des travaux dans sa résidence principale permet de bénéficier du crédit d'impôt pour la transition énergétique, dans une limite de 8.000 euros par an pour une personne seule. Par ailleurs, le 31 décembre 2016 est la date butoir pour contester des impositions ou encore les mises en recouvrement datant de 2014.

3. Vérifier les documents demandés par la Caf

Pour les allocataires des caisses d'allocation familiale, bénéficiaires du RSA, de la prime d'activité, de l'aide au logement, il peut être judicieux de vérifier son espace personnel en ligne sur caf.fr afin d'être sûr qu'aucun document ne manque.



Pour l'aide au logement, il est possible par exemple que la Caf demande une déclaration du montant des derniers salaires ou traitements perçus. Une vérification qui prend peu de temps et qui peut éviter des déboires par la suite.