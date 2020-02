Discrimination à l'embauche : le CV anonyme est-il efficace ?

et Marie Zafimehy

Air France, Renault, Accord, Altran, Arkéma, Rexel, Sopra Stéria : toutes ces entreprises ont été épinglées jeudi 6 février pour des faits de discrimination à l'embauche. Concrètement, ces marques sont accusées de préférer un nom à consonance européenne à un nom à consonance maghrébine, au moment de recruter une nouvelle personne. Face à ces pratiques illégales, le CV anonyme peut-il être une arme ?

D’après le baromètre CEGOS qui a interrogé des collaborateurs et des DRH seules 30 % des entreprises recourent aujourd'hui au CV anonyme (sans photo, sans nom, sans adresse). Soit moins d'une sur dix, explique l'association nationale des directeurs des ressources humaines. Cette dernière défend le CV anonyme depuis ses débuts.

Si les deux associations sont d'accord sur le fait qu'il s'agit d'un échec dans la mise en place, la maison des potes, association qui agit dans les quartiers défavorisés, défend toujours l'anonymisation : "C'est la meilleure méthode pour éviter la discrimination" assure son président, Samuel Thomas. L'association des DRH répond que le CV anonyme est encore moins adapté aujourd'hui, à l'heure où les CV sont beaucoup plus sur internet que sur papier.

Que fait le gouvernement ?

Marlène Schiappa avait annoncé sur RTL le 20 janvier dernier qu'elle présenterait avec plusieurs ministres, la première stratégie gouvernementale construite avec les associations contre les discriminations. Une stratégie qui a en partie abouti jeudi 6 février à la publication de la liste des entreprises accusées de discriminations.

Pour le moment il n'y a cependant pas d'annonces. Du côté du gouvernement, on parle de plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant que certaines ne soient faites. Une déception de plus pour les associations qui attendent désormais des actes forts et que le Premier Ministre se saisisse du dossier.