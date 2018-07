publié le 10/07/2018 à 16:30

C'est un scénario qui semble sans fin. Après avoir été interdit de spectacle à Perpignan, Biarritz et Dijon, c'est en Corse que Dieudonné se fait barrer la route. Sa venue sur le territoire corse, où il souhaite se représenter, fait polémique. Les élus des villes concernées se sont mobilisés sur les réseaux sociaux pour l'empêcher de se produire.



Au départ, Dieudonné avait prévu de donner trois représentations en Corse. Après une première levée de boucliers, il a finalement décidé d'annuler une date. Les deux autres spectacles devraient avoir lieu le 15 juillet à Porto Vecchio et le 16 juillet à Ajaccio. Une initiative loin de réjouir les maires des deux villes, qui veulent interdire le spectacle, baptisé Émancipation. De son côté, l'humoriste-provocateur a confirmé que ses spectacles auront bien lieu.

Levée de boucliers des élus locaux

Pour Laurent Marcangeli, le maire d'Ajaccio, le spectacle du polémiste est un "trouble à l'ordre public". Le maire de Porto Vecchio, George Mela, a lui aussi exprimé son mécontentement. Dans un post Facebook, il a qualifié l'humoriste d'"antisémite" ayant des "propos allant jusqu'au négationnisme", et a désigné ses spectacles de "sources de désordres, génératrices de troubles à l'ordre public, en plus d'être une insulte faite à notre Histoire collective et au souvenir de ceux qui sont morts victimes de la haine et de la barbarie".

La décision des maires de Porto Vecchio et Ajaccio d'interdire les représentations du polémiste, en vertu de leurs pouvoirs de police, a été approuvée par le maire de Bonifacio, Jean-Charles Orsucci qui souligne la "position claire et logique" de ses collègues en précisant : "Il est de notre devoir en tant qu'élus de la Corse d'agir pour la sauvegarde de nos valeurs humanistes..."



Enfin, la coalition politique Femu a Corsica a également réagit : "Même si nous tenons à réaffirmer notre profond attachement à la liberté d'expression, nous tenons à dire publiquement que ce personnage et les discours et concepts qu'il promeut, ne sont pas les bienvenus sur notre terre".

Des spectacles clandestins

L'intéressé, quant à lui, est toujours confiant sur le maintien de ses spectacles. Dans un post Facebook, il déclarait : "Ce sont ces journaux qui créent "le trouble à l'ordre public". Dieudonné sera bien présent pour faire Rire le peuple corse !!"



Et il affirme que les spectacles auront lieu, malgré les interdictions. L'artiste veut passer en force, comme lorsqu'il a trompé deux salles pour y jouer. Toujours sur les réseaux sociaux, il a invité ses fans à l'aider à organiser des spectacles clandestins en lui prêtant des terrains pour accueillir ses représentations.

Si l'artiste parvient à jouer secrètement son spectacle, ce ne sera pas la première fois qu'il prendra de court les autorités. Samedi 7 juillet, Dieudonné, qui est interdit de jouer à Biarritz depuis 2014, avait réussi à donner furtivement rendez-vous à ses spectateurs, à la dernière minute et par SMS, dans un lieu gardé.



Pour rappel, Dieudonné a été expulsé de son théâtre à Paris, le 8 novembre 2017.