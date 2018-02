Dieudonné brièvement arrêté par la police aux frontières à l'aéroport d'Orly

et AFP

publié le 16/02/2018 à 02:14

Le polémiste Dieudonné M'Bala M'Bala a été interpellé ce jeudi 15 février au soir par la police aux frontières de l'aéroport d'Orly où il a été retenu environ une heure avant d'être finalement relâché. En cause : un imbroglio lié au paiement de jours-amendes, a indiqué son avocat.



L'humoriste controversé a été interpellé vers 20h30 par la police aux frontières de l'aéroport d'Orly, alors qu'il s'apprêtait à prendre un vol pour La Réunion où il doit se produire vendredi et samedi. Il a été placé en rétention douanière "pour des jours-amende non payés", selon une source aéroportuaire.

Mais selon son avocat Me Sanjay Mirabeau, "ces jours-amendes étaient intégralement réglés". "J'ai envoyé les justificatifs de paiement au parquet et après vérification, il a pu être libéré au bout d'une heure", a précisé l'avocat à l'AFP, confirmant des informations du Parisien. Cette arrestation découlait d'un mandat d'amener délivré par un parquet de l'exécution des peines, concernant "deux condamnations à des jours-amendes portant au total sur 20.000 euros", a précisé l'avocat.

Le paiement de peines de jours-amendes en question

L'une de ces condamnations, confirmées en appel en 2016, avait été prononcée dans le cadre de son procès pour "provocation à la haine raciale" en raison des propos de Dieudonné visant le journaliste Patrick Cohen. D'après Me Mirabeau, "il y a eu un retard entre la transmission du paiement au Trésor public et la remontée de l'information au parquet".



Une peine de jours-amendes implique que le condamné voit cette peine transformée en emprisonnement s'il ne s'acquitte pas de la totalité de l'amende. Habitué des tribunaux, Dieudonné a été plusieurs fois condamné pour diffamation, injure, provocation à la haine et à la discrimination raciale, en raison de ses sorties antisémites. Il est par ailleurs poursuivi devant le tribunal correctionnel pour avoir dissimulé près de 1,5 million d'euros au fisc.