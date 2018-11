Didier Deschamps "très fier" de parrainer les Pièces Jaunes 2019

publié le 09/11/2018 à 12:07

"Toutes les associations et fondations méritent d'être défendues, aidées." C'est avec l'humilité qui le caractérise que Didier Deschamps explique à RTL l'enthousiasme avec lequel il a accepté de parrainer la 30e édition des Pièces Jaunes. "C'est Madame Bernadette Chirac qui me l'a demandé, je lui ai dit tout de suite oui", raconte l'entraîneur des champions du monde de football.



L'opération Pièces Jaunes, qui se tiendra du 9 janvier au 16 février 2019, vise à récolter de l'argent pour améliorer le quotidien dans les services pédiatriques des hôpitaux publics. "Si ma 'notoriété' peut aider et permettre d'accélérer ce processus pour avoir plus de moyens pour aider (...) évidemment les enfants, j'en serai ravi, en tous les cas je suis très fier d'être le parrain cette année", poursuit le double champion du monde.

Didier Deschamps rejoint un autre champion du monde 1998 dans l'aventure, Christian Karembeu, qui parraine les Pièces Jaunes depuis 2011.