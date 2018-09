publié le 05/09/2018 à 15:01

Le 15 juillet 2018, la France est devenue championne du monde de football. Un sacre mérité, et un peu inattendu tant les Bleus étaient outsiders en début de compétition. Mais à la veille de leur retour sur les terrains pour la Ligue des nations, les joueurs de Didier Deschamps ont une cible dans le dos, et du pain sur la planche.



Équipe à battre, l'équipe de France doit continuer sa progression afin de rester au sommet du football mondial et arriver en confiance lors de l'Euro 2020. Et ça tombe bien, cette équipe a une certaine marge de progression, à l'image de celle de 98 qui a réussi le doublé en 2000.

Ainsi, les champions du monde constituaient l'un des groupes les plus jeunes de la compétition. Hernandez, Pavard, Lemar, Umtiti, Varane, Pogba, Mbappé et autres Griezmann ou Kanté ont tous moins de 30 ans, et leur association dans le 11 des Bleus est plutôt récente. À peine quelques semaines avant le Mondial pour certains.

Plus d'expérience individuelle et collective

Comme sa devancière, que Didier Deschamps a très bien connue, la cuvée de la deuxième étoile s'est imposée par sa capacité à être solide collectivement, compacte en défense et réaliste en attaque. Un socle à partir duquel le sélectionneur peut construire. Car cette équipe a un vécu collectif, une expérience d'une grande phase finale et surtout des joueurs capables de garder le cap. Il ne reste plus qu'à développer le grain de folie offensif afin de gagner en flamboyance.



Ainsi, comment ne pas penser qu'un Kylian Mbappé ne va pas encore développer son potentiel immense ? Le joueur semble même libéré en ce début de saison et montre une efficacité froide. De quoi permettre de positionner le joueur dans l'axe avec Griezmann ? Pas impossible.



Dans une attaque à quatre joueurs, protégée par un milieu Pogba-Kanté et une défense aux automatismes encore affinés, les talents français pourraient s'exprimer. Mbappé axial, cela pourrait permettre l'éclosion d'Ousmane Dembélé sur une aile. Le Barcelonnais est en constant progrès en Catalogne, et prendra du coffre cette saison.

S'inspirer de la transition 1998-2000

Sur l'autre aile, Thomas Lemar devrait finir par gagner en régularité et en volume de jeu sous la férule de Diego Simeone à l'Atlético de Madrid. Entraîneur intransigeant concernant le travail collectif défensif, il est le parfait technicien pour développer un Thomas Lemar capable d'apporter de l'animation en attaque sans faire perdre l'ADN d'une équipe compacte, et au service de laquelle un attaquant se doit être dans l'esprit de Deschamps.



À terme, une attaque Dembélé-Griezmann-Mbappé-Lemar est séduisante, et peut certainement venir donner plus d'armes à l'équipe de France lors du prochain Euro. En 2000, c'est le quatuor Zidane-Henry-Anelka-Djorkaeff qui avait donné plus de peps à l'efficace version 98. Roger Lemerre avait fait évoluer l'équipe de trois milieux plutôt défensifs à "seulement" deux.



Didier Deschamps a quatre ans pour développer une équipe qui pourrait rester stable, mises à part quelques retouches dans le groupe ou à des postes qui verraient l'explosion d'un talent encore en gestation. Mais une chose est sûre, avec un sélectionneur aussi respecté par le groupe, et des joueurs de plus en plus rodés au haut niveau, nous sommes encore à l'abri d'une fin de cycle.