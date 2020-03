publié le 05/03/2020 à 17:01

Ce sont des heureux événements qui ne manqueront pas de ravir les visiteurs du zoo d'Amnéville, en Moselle. Ce jeudi 5 mars, la direction du parc a annoncé sur les réseaux sociaux l’arrivée de trois nouveaux bébés tigres blancs, une espèce rarissime. Les petits d'Orissa, la mère, sont nés le mercredi 15 janvier dernier.

Parmi les nouveaux-nés, on retrouve deux mâles prénommés Aran et Hyun et une femelle, du nom de Fouyou. Leur mère était arrivée au zoo d'Amnéville il y a plus de dix ans, en 2007 et leur père, Kantaji, l'a rejoint un an plus tard, en provenance du Canada. Ses trois bébés pourront entrer en contact avec lui dans deux ou trois mois, lorsqu'ils seront sevrés.

La direction du zoo a également précisé que les trois bébés tigres blancs pourront être visibles par le public à partir de la mi-mars, "en fonction des conditions météorologiques".