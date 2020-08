publié le 10/08/2020 à 16:45

Une eau noire et luisante au milieu d'un océan turquoise. L'île Maurice fait face à une marée noire, provoquée par l'échouage le 25 juillet dernier d'un pétrolier japonais au sud-est de l'île, près du parc marin de Blue Bay. Le navire contenait 4.000 tonnes de carburant. Depuis, des nappes noires se déplacent vers les lagons et les récifs coralliens protégés, qui abritent de nombreuses espèces endémiques. Les habitants de l'île Maurice dépendent aussi de ces eaux pour la pêche et le tourisme.

En plus de l'action des autorités mauriciennes, le gouvernement français a envoyé plus de 20 tonnes de matériel et une dizaine d'experts depuis la Réunion pour endiguer la marée noire. Ils ont notamment prévu 1.300 mètres de barrage flottants, du matériel de pompage et des équipements de protection.

Sur place, des volontaires tentent aussi de construire des cordons flottants avec des bouteilles vides pour limiter la casse. Plus de 1.000 tonnes de carburant se sont toutefois déjà déversées en mer. Le danger est d'autant plus grand que le pétrolier, déjà abîmé, menace désormais de se briser.

En revanche, les autorités françaises assurent que les côtes réunionnaises ne sont pas menacées.