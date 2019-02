Cyclofix répare directement les vélos à domicile

publié le 07/02/2019 à 15:05

Cyclofix est une entreprise de réparation de vélos un peu particulière, puisque les réparateurs de l'entreprise se déplacent directement chez vous ou sur votre lieu de travail, pour réparer votre vélo dans une dizaine de villes françaises. Fondé il y a quatre ans, Cyclofix s'attaque déjà à d'autres marchés.





"Quand on travaille toute la journée, et qu'il faut faire réparer sa roue crevée, et qu'on a autre chose de mieux à faire le week-end, on est bien content de ne pas avoir à s'en préoccuper. Le prix pour réparer un pneu crevé, déplacement gratuit, est de 15 euros tout compris. La révision complète coûte 35 euros".

En arpentant le terrain, les réparateurs de Cyclofix ont constaté qu'il y avait d'autres marchés à conquérir. "Nous développons la réparation à la demande sur tous les engins de micro-mobilité, que ce soit le vélo électrique, la trottinette électrique et même le scooter électrique".

Et comme le fondateur de Cyclofix ne manque pas d'ambition, il rêve déjà d'aventure "américaine" : "l'objectif c'est d'ouvrir dans de grandes villes européennes comme Londres, Amsterdam ou encore Munich, courant 2020".



