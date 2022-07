Deux mannequins noires dont une en hijab en couverture, une première pour Vogue

Crédit : JP YIM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

C'est une première pour le magazine de mode Vogue France, deux femmes noire dont une portant le hijab sont en couverture. La première se nomme Mona Tougaard et la seconde Ugbad Abdi et sont "les visages d’une nouvelle génération de mannequins libres et engagées", selon le magazine.

Les deux femmes viennent du même pays, la Somalie. Vogue France précise qu'elles sont "amies des podiums" mais qu'elles "cassent le cliché des rivalités entre supermodels. Toutes deux d’origine somalienne, elles racontent l’amour de leur culture." "C'est très important d’être fière de ses racines. Je regarde mes jeunes sœurs, et les filles du monde entier, qui me disent à quel point elles se sentent exister lorsqu’elles voient une femme qui leur ressemble faire ce qui la rend heureuse. La représentation contribue tellement à ce que les gens se sentent vus et entendus !", témoigne Ugbad dans les pages du magazine de mode.

Vogue France, fondé en 1940, est l'édition française du magazine de mode américain. Le magazine a marqué de nombreuses fois dans son histoire par ses unes. En 2021 Aya Nakamura était en couverture du magazine.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info