01/07/2020

Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes, a présenté le rapport annuel de l'instance sur la situation et les perspectives des finances publiques dont il dévoile les contours au micro de RTL.

La pandémie du coronavirus a mis tous les voyants en rouge concernant la situation économique de la France, rappelle Pierre Moscovici : "La conséquence est très forte, il devrait y avoir cette année une récession de 11% du PIB. Nous sommes en train de vivre la plus grave crise économique depuis la Seconde Guerre mondiale. 11% de récession c'est aussi 11% de déficit et c'est 120% de dette publique l'an prochain", précise-t-il.

Le président de la Cour des comptes n'est pas critique envers la façon dont le gouvernement a géré la crise sanitaire : "La Cour n'est pas dans une quelconque condamnation de ce qui a été fait par le gouvernement. On a dépensé beaucoup d'argent car il s'agissait de préserver la situation des Français face au chômage et à la perte de pouvoir d'achat mais il faut penser à la dette publique".

"Nous donnons trois scénarios : soit une reprise assez rapide de la croissance, on tomberait dans 10 ans à 100% de dette publique. L'autre scénario est intermédiaire, nous tomberions à 115% de dette publique en 2030 et le scénario catastrophe nous ferait tomber à 140% de la dette publique. Il faut réagir puissamment pour avoir une croissance plus forte. Les Français doivent consommer", enjoint Pierre Moscovici.

Consommer, soutenabilité de la dette et investissement

À cause de la pandémie de Covid-19, Bercy entend cantonner la dette publique : "Cantonner une dette c'est déjà ne pas l'annuler mais reconnaître qu'elle existe. Soyons conscient qu'une dette finit toujours par être remboursée et on remboursera quoiqu'il arrive. Il ne faut pas l'accumuler à l'excès car plus la dette est élevée, plus nous sommes vulnérables à un retournement de confiance et d'intérêt. On doit penser aux générations qui nous suivent. Consommation, soutenabilité de la dette et investissement sont les maîtres mots. Par exemple, la transition écologique ou la sécurité sanitaire, ces investissements représentent de la bonne dépense", détaille-t-il.