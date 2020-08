Des mots, une tape... L'escalade de la violence

publié le 07/08/2020 à 01:57

Mireille se demande si elle ne doit pas mettre un terme à sa relation, suite aux changements de comportements de son compagnon. Devenant de plus en plus possessif et agressif, son conjoint a dévoilé un nouveau visage, passant dorénavant le stade de la violence. Banalisant ses gestes, Mireille n'arrive à prendre conscience de la gravité de la situation.

Malgré de multiples tentatives, Charlotte ne cesse d'entamer des relations avec des hommes qui lui mentent sur leurs situations sentimentales. Pensant entamer des liaisons exclusives, Charlotte se retrouve sans cesse dans la position de maîtresse. Une position devenue très difficile à supporter.

Après plusieurs années de cohabitation, Marcelle a décidé de se détacher de sa maman, une décision difficile à accepter pour elle. Sombrant dans l'alcool, la mère de Marcelle a fini par entraîner sa fille dans son addiction.

Lucie ne sait plus comment se positionner vis-à-vis de ses parents. Très âgés, sa mère et son père ne cessent de se disputer dans leur vie quotidienne. Les remarques, les reproches, se multipliant de chaque côté, Lucie se demande aujourd'hui si elle doit intervenir dans leur relation.

Cet été dans "Parlons-Nous" entre 22h et minuit, la psychanalyste Sophie Cadalen recueille les confidences des auditeurs de RTL.



