et Eléanor Douet

publié le 30/10/2018 à 11:05

Plus de la moitié des animaux sauvages ont d'ores et déjà disparu de la planète en 40 ans. Ce sont les résultats effrayants du Rapport Planète Vivante, publié ce mardi 30 octobre par WWF France. Invité de RTL, le directeur général de WWF France Pascal Canfin, a regretté une hécatombe qui touche tous les milieux.



"Malheureusement, c'est général". "Ce que nous vivons, c'est la 6e extinction de masse, un rythme de destruction du vivant qui est jusqu'à mille fois supérieur à la moyenne naturelle de modification et de changement d'espèces", déplore-t-il.



"Sur la moitié d'une vie humaine, depuis 1970, 60% des animaux sauvages ont disparu de la planète. On parle à la fois des lions, des tigres, des éléphantes, des rhinocéros, mais aussi des insectes, des abeilles et des oiseaux dans nos champs", a souligné Pascal Canfin.

Pour lui, nous vivons "une crise mondiale" dans laquelle "des éco-systèmes sont en train d'être complètement ravagés". Et de citer l'un d'entre eux : l'Amazonie, où 89% des animaux ont d'ores et déjà disparu.



Et la situation ne risque pas de s'arranger puisque le nouveau président brésilien, Jair Bolsorano, loin de vouloir protéger la forêt compte bien l'exploiter à 100%. Malgré les déclarations du chef de l'État, "le WWF sera là pour défendre l'Amazonie", assure Pascal Canfin.